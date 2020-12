Caltanissetta, Caritas invita a scegliere il “Regalo Solidale”

Fra poche settimane è Natale e non tutti i cittadini nisseni vivranno con lo stesse emozioni questo momento di Speranza e Rinascita.

C’è chi, in questi ultimi mesi, ha perso il lavoro,o l’abitazione. Chi non ha registrato fatturato. Chi è in cerca di nuova occupazione ma continua a non trovarla. Chi ogni giorno si chiede come acquistare cibo e indumenti per i figli. E c’è chi, invece, ha superato la pandemia in salute e senza particolari svantaggi economici. Sarà soprattutto quest’ultima categoria a poter dare una spinta al sistema commerciale acquistando regali da poter donare ad amici e parenti.

La Caritas di Caltanissetta invita a non abbandonare chi è in difficoltà e acquistare il “Regalo Solidale”. Il ricavato della vendita sarà destinato al Fondo Covid-19 e potrà essere utilizzato per sostenere le famiglie e le persone in difficoltà. Un’occasione di poter realizzare, in contemporanea, due regali: uno a un proprio caro e un secondo a uno sconosciuto che, però, è proprio “il prossimo al quale tendere la mano” così come viene insegnato dai precetti cristiani.

“Migliaia di persone in questi ultimi mesi hanno chiesto aiuto alla Caritas anche solo per essere ascoltati – hanno spiegato dall’Emporio locale solidale Rosso Melograno curato dalla Caritas -. Abbiamo fatto realizzare <<U Panaru>>, una selezione di prodotti siciliani per sostenere anche coloro che non si sono mai fermati e hanno reagito alle difficoltà con il sacrificio, il sudore, la passione per la terra, l’amore delle tradizioni, la forza dei ricordi per tenere in vita i mestieri tramandati da generazione in generazione. Vogliamo fare diventare la solidarietà virale”.

Nel pacchetto che verrà acquistato e donato non ci saranno solo prodotti agroalimentari, ci sarà soprattutto l’amore per la propria terra e il desiderio di sostenere tutti in un grande abbraccio.

I regali solidali si possono trovare su https://emporiorossomelograno.it/i-nostri-prodotti . L’acquirente potrà consultare e ordinare i regali solidali per poi essere ritirati presso il nostro emporio in Via De Gasperi 77. La donazione può essere fatta con bonifico o presso la sede.

L’emporio è aperto tutti giorni dal lunedì al sabato in Via De Gasperi n.77 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.