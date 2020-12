Azzurra Cancelleri (M5S): Approvata la legge di bilancio 2021 con 40 miliardi di euro per rilanciare il Paese”.

“Abbiamo approvato alla Camera la legge di bilancio 2021, 40 miliardi di euro per rilanciare il Paese nel prossimo anno. Abbiamo lavorato su più fronti: interventi immediati per affrontare l’emergenza; misure e investimenti mirati per costruire l’Italia del futuro, all’avanguardia nei settori strategici dell’ambiente, della sanità, della scuola e dei servizi pubblici; un pacchetto fiscale che si rivolge ai lavoratori e alle famiglie italiane; norme che garantiscano la protezione sociale delle fasce più deboli”. A sostenerlo è stata la deputata nissena alla Camera Azzurra Cancelleri (nella foto).

Ecco alcune delle misure approvate:

Proroga al 31 marzo prossimo del blocco dei licenziamenti e altre 12 settimane di cassa integrazione Covid;

Confermata fino a giugno la moratoria su mutui, prestiti, leasing e della liquidità garantita dal fondo centrale per le PMI e da Sace;