Acquistati finora due milioni in meno di biglietti della Lotteria Italia.

Anche la tradizionale Lotteria Italia, la lotteria per antonomasia per i sogni di milioni di italiani di diventare ricchi sta risentendo della crisi legata al covid-19. E’ quanto riporta Ansa.

Per l’edizione 2020, infatti, sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all’anno precedente. Stando ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, infatti, si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni, con un incasso pari a circa 23,5 milioni di euro.

Lo scorso anno, anche se sempre in calo rispetto all’anno 2018, i biglietti venduti erano stati 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro. Le cause principali del calo sono legate proprio alla pandemia, tra restrizioni alle attività commerciali e limitazioni negli spostamenti. Provvedimenti che, secondo gli esperti, hanno fortemente condizionato le vendite in stazioni ferroviarie, autogrill e aeroporti, luoghi dove tradizionalmente la lotteria italia mantiene il suo appeal affiancando la rete distributiva delle tabaccherie.

Positivi segnali sono arrivati dall’acquisto di biglietti online, ma non sufficienti a coprire le perdite registrate nel canale retail. Mercoledì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, saranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.