Scuola, circolare del ministero: “Garantire diritto istruzione ad alunni in quarantena”

“Garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario”: lo prevede una circolare del Ministero dell’Istruzione emanata in seguito al Dpcm del 3 novembre scorso. “Il dirigente scolastico -prosegue la nota del Ministero- ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo.

La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio”.