San Cataldo. Entro il 9 dicembre vanno presentate le istanze per accedere ai Buoni spesa.

SAN CATALDO. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19, il Comune di San Cataldo, in riferimento all’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, ed in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale in materia di misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19, ha messo a punto l’istanza per l’accesso ai benefici previsti da parte della Regione per l’emergenza socio sanitaria da Covid 19.

Gli interessati devono compilare il modello che troveranno all’interno del sito web del Comune. Il tutto fermo restando che i destinatari di tali benefici non dovranno essere già destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati.

In questo modo sarà possibile accedere ai buoni spesa /voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS). La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il prossimo 9 dicembre.

I buoni spesa sono di 300 euro per nucleo familiare con una persona, 400 per due persone, 600 per tre, 700 per quattro, 800 per cinque o più persone. Le istanze potranno essere consegnate direttamente al protocollo del Comune oppure tramite pec (protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it) oppure tramite e mail (segreteria@comune.san–cataldo.cl.it).