Riesi. Sale a quarantotto il numero delle persone positive al Covid.

RIESI. Nella giornata di ieri, lunedì 23 Novembre, a Riesi si sono registrati 3 nuovi soggetti positivi riscontrati con tampone rapido dall’ASP di Caltanissetta; 1 soggetto positivo già riscontrato precedentemente da laboratori privati non confermato con l’esito del tampone molecolare dall’ASP di Caltanissetta; 2 nuovi guariti clinicamente, e si rimane in attesa della comunicazione di guarigione di 13 soggetti dichiarati positivi e asintomatici da oltre 21 giorni.

Alle ore 24 di ieri, è di 48 il totale degli attuali positivi al COVID, di cui 45 in quarantena domiciliare, 2 ricoverati in ospedale e 1 in Rsa. Dei 48 casi complessivi, 44 sono asintomatici e 4 sintomatici.