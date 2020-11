Respinta all’Ars la censura dell’opposizione a Ruggero Razza. L’assessore regionale alla Salute: “Facile puntare l’indice su chi lavora”.

No dell’Assemblea regionale siciliana alla mozione di censura presentata da parte delle forze politiche di minoranza del centrosinistra, all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza (nella foto).

In base a questa censura, all’assessore al ramo era stata contestata la gestione della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Per la cronaca, la censura è stata respinta con 25 voti a favore su 36.

L’assessore Razza ha difeso il proprio operato sostenendo, in estrema sintesi che non era vero che la Sicilia non avrebbe lavorato in estate. Inoltre ha ricordato che il piano di rafforzamento delle terapie intensive risale a maggio ed ha portato la rete a 720 posti letto, parametro e rete alle quali il Ministero della Salute ha dato l’ok il 22 luglio scorso.

Inoltre Razza ha spiegato che il rapporto con il Ministro della Salute Speranza è sempre stato costante e leale. “Tutti in Sicilia hanno avuto assistenza, nessuno è andato altrove per essere curato; molto facile puntare l’indice su cui lavora”.