Raidue, tutorial per spesa sexy: ecco il video, scoppia la polemica. Web “incandescente”

Un TUTORIAL su come essere sexy anche tra le corsie del supermercato. Questa l’idea del servizio andato in onda ieri durante la puntata di “Detto Fatto” su Raidue. Protagonista della scenetta, con vaghe reminiscenze da film erotico anni ’80, la pole dancer Emily Angelillo, incaricata di illustrare, con una mise piu’ adatta alla serata in discoteca che al trasporto delle borse della SPESA, al pubblico delle 4 di pomeriggio come posizionare le mani e far “diventare le corsie un palcoscenico”, camminare con il ginocchio dritto sui tacchi a spillo, e protendersi verso i piani alti dello scaffale “dando un tocco un pochino piu’ intrigante alla situazione”.

Il siparietto, in onda peraltro sulle reti pubbliche nel giorno che ha preceduto la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha generato un vespaio di polemiche sui social network, con commenti feroci sul concetto di “femminilita'” espresso da questo TUTORIAL.

“Educare al rispetto delle donne, eliminare l’oggettivizzazione del corpo femminile, insegnare le differenze di genere. Voi capite che se questo e’ il messaggio, diventa tutto abbastanza complicato” scrive su Facebook Giuditta Pini, deputata del Pd. “Anni di lotte buttati nel cesso” scrivono gli utenti di Twitter, dove il video continua a generare sgomento da stamattina. Il TUTORIAL continua con le istruzioni su come comportarsi in caso cada a terra qualche oggetto: “

Mai divaricare le gambe- chiarisce Angelillo- per non far diventare la situazione volgare”.

Infine un balletto con tanto di carrello della SPESA, che i commentatori di Trash Italiano consigliano per “quando non c’e’ fila alla cassa”.