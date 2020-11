Mussomeli, ripristino manto stradale Via Valentino Mazzola

MUSSOMELI – Eseguito nell’odierna giornata domenicale il sopralluogo dell’Assessore Toti Nigrelli con la ditta che realizzerà i lavori di ripristino del manto stradale di via Valentino Mazzola (strada campo sportivo). Inizieranno domani mattina i previsti interventi. A tale proposito, il sindaco Catania chiede agli automobilisti, che transiteranno per quella strada, di usare la massima prudenza al fine di poter realizzare i lavori in piena sicurezza a beneficio degli operai e degli automobilisti stessi. I lavori dureranno circa una settimana.