Mussomeli, estratto numero vincente iniziativa benefica Interact. Col ricavato attrezzature per l’Ospedale

MUSSOM4ELI – Conclusa positivamente l’iniziativa benefica dell’Interact, di cui è presidente Francesca Taibi, posta in essere in occasione della tradizionale ricorrenza patronale settembrina, Il bellissimo quadro della giovane artista Alessia Messina, raffigurante l’immagine della Madonna dei Miracoli, è stato assegnato al biglietto numero 27 dove è visibile la scritta Di Carlo. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza mediante acquisto di attrezzature per l’Ospedale di Mussomeli.. All’estrazione di ieri era presente il tesoriere Flavio Spera ed il membro Ferdinando Di Leo. Così ha commentato la presidentessa del sodalizio. “Non abbiamo potuto fare l’estrazione pubblicamente a causa della situazione in cui ci troviamo. Ed in qualità di presidente desidero ringraziare tutti coloro che con un piccolo contributo ci hanno dato la possibilità di realizzare tale progetto, che ha come finalità la beneficenza”.