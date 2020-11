Operazione riuscita per Diego Maradona, sottoposto in Argentina ad un intervento per la rimozione di un ematoma subdurale. Il quotidiano Clarin riporta che tutto è andato bene, anche se i medici sottolineano che all’ex Pibe de Oro serviranno ancora giorni di ricovero per completare il decorso. L’intervento è stato realizzato presso la Clinica Olivos a La Plata.