Maradona, oggi i funerali: atteso un milione di persone

La salma di Diego Armando MARADONA è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. Per omaggiare il Pibe de Oro sono già centinaia le perdone in coda per l’ultimo saluto e sono attese un milione di persone. La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le 20 italiane), dopodiché MARADONA verrà sepolto.

Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato. La famiglia e gli amici di Diego MARADONA hanno avuto modo di vedere per l’ultima volta MARADONA allpalba in una zona riservata che è stata allestita alla Casa Rosada, in una cerimonia privata alla quale erano presenti Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma MARADONA, oltre a Verónica Ojeda, Dieguito Fernando e Jana MARADONA sono altri membri della cerchia familiare che si trovano già nella Casa Rosada.

Diego Jr. è in Italia, ricoverato in ospedale per coronavirus. Tanti i giocatori tra cui Carlos Tevez, Martín Palermo e i campioni del mondo del 1986 in Messico. Sul posto sono presenti anche Chiqui Tapia, presidente dell’AFA, e Guillermo Coppola, ex rappresentante di MARADONA. Uno dei primi ad arrivare a Casa Rosada è stato Sergio Goycochea. Il portiere titolare dell’Argentina ai Mondiali del 1990 in Italia, nonché co-conduttore del famoso programma “La Noche del Diez”.

La bara di MARADONA per l’ultimo omaggio al popolo argentino sarà chiusa. L’ex moglie dell’ex giocatore dell’Argentinos, del Boca e del Napoli è stata il primo canale di comunicazione tra Casa Rosada e la famiglia MARADONA. Non ci sono state richieste particolari, solo il fatto che una bandiera argentina sia stata posta vicino o sopra la bara.