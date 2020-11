Italia, coronavirus: 27.354 nuovi casi su 152.663 tamponi, 504 morti

Sono 27.354 i nuovi casi di CORONAVIRUS, su 152.663 tamponi eseguiti, e 504 i morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.205.881 mentre le vittime a 45.733. I guariti sono 9.376 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 420.810.

Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con CORONAVIRUS sono in carico al sistema sanitario, sono 24.055. In totale le persone positive al CORONAVIRUS in Italia sono 712.490