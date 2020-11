Giammusso, Caltanissetta non si ferma: istituito un tavolo permanente per lo sviluppo

La vice sindaco di Caltanissetta, Grazia Giammusso, attraverso un post sui social, ha commentato alla cittadinanza il lavoro svolto nella giornata di ieri.

In particolare è stato creato un tavolo “concreto e fattivo in cui abbiamo affrontato temi importanti come i contributi a fondo perduto, le scelte da indicare sul bando per il ristoro, da concedere alle attività in crisi cui è rivolto l’ultimo DPCM, e le tasse comunali”.

I commercianti nisseni, infatti, più volte hanno chiesto “aiuti concreti e non soltanto parole di solidarietà” (leggi l’articolo)

L’assessora ha spiegato anche che le valutazioni sono state scambiate con il Sindaco Roberto Gambino, gli assessori Luciana Camizzi e Fabio Caracausi, l’ingegnere Tomasella, l’Architetto Lo Piano, i rappresentanti di CNA, Confesercenti, Confcommercio, Cidec, il rappresentante delle Piccole e medie imprese e Fenimpresa.

“Abbiamo trattato tanti temi, con attenzione, ascolto reciproco e confronto, su ogni argomento – ha proseguito -. Sono certa da sempre che il modo migliore per risolvere qualsiasi problema sia sedersi e parlare, costruire dialogo e avere una visione comune con cui arrivare a soluzioni concrete.

Il nostro obiettivo è quello dello sviluppo economico aiutando e promuovendo le attività e il nostro territorio”.

Proprio per dare continuità e seguito a questo progetto la vice sindaco ha ribadito che il tavolo si riunirà a cadenza settimanale per affrontare argomenti specifici, valutare strategie e individuare soluzioni in ostante dialogo tra amministrazione e sigle sindacali.