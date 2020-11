Covid. Dedalo Pignatone (M5S): “Per superare la crisi attuale sono d’accordo a contributo di solidarietà con le pensioni più elevate e gli stipendi dei politici”.

SAN CATALDO. “La pandemia sta mettendo a dura prova tutto il Paese ma la crisi economica che ne è generata non ha colpito tutti allo stesso modo”. Lo ha ribadito il deputato nazionale del M5S Dedalo Pignatone (nella foto).

Il deputato sancataldese, intervenendo con un post nella sua pagina ufficiale di Facebook, ha rilevato: “La Corte Costituzionale ha confermato che si può prevedere una riduzione temporanea alle cosiddette pensioni d’oro, stabilendo quindi che è possibile chiedere – per tempi definiti ed esigenze specifiche – un contributo particolare a chi ha pensioni particolarmente elevate.

Ci sono alcune categorie che stanno soffrendo di più, altre di meno, c’è persino chi ne ha tratto vantaggio. In un momento così delicato, sono d’accordo a uno specifico contributo di solidarietà versato eccezionalmente da chi percepisce pensioni molto alte, o anche redditi elevati. Tanti lavoratori e imprese stanno soffrendo e solo con un forte senso di comunità potremo andare avanti”.

Secondo il deputato nazionale del M5S, “Nessuno si salva da solo. Per questo è importante che chi ne ha la possibilità aiuti chi è più in difficoltà. Noi del MoVimento 5 Stelle devolviamo mensilmente parte dello stipendio. Mi rivolgo agli altri colleghi di ogni partito: perché anche voi non fate lo stesso? Oggi la politica deve dare segnali chiari e guardare al futuro ma soprattutto deve essere d’esempio. Nessuno deve essere lasciato indietro”.