Covid, a Messina scuole chiuse. Sindaco De Luca: “Decido io, se vuole l’Azzolina impugni ordinanza”

Le scuole a Messina resteranno chiuse sino “a data da destinarsi”. Ad annunciarlo è il sindaco Cateno De Luca, che lo scorso 31 ottobre aveva emesso un’ordinanza per fermare la didattica in presenza negli istituti di ogni ordine e grado. La decisione di prorogare il provvedimento è arrivata dopo una nota dell’Azienda sanitaria provinciale che “fa emergere una preoccupazione massima perché Il trend di contagio è in aumento inesorabile nella fascia di età tra i 20 e i 50 anni”, dice De Luca.

“Nel periodo di stop scolastico abbiamo ricostruito la catena dei contatti stretti dei positivi: diversi sono i casi direttamente nelle scuole – dice il sindaco -. Se vuole, il ministro AZZOLINA potrà impugnare la mia l’ordinanza. Venga il Governo e m’impugni l’ordinanza. Preferisco questo piuttosto che mettere a rischio gli alunni e le loro famiglie”