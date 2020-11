Coronavirus, Salvini: No al sequestro di 60 milioni di italiani

“Farei di tutto per non adottare un lockdown nazionale, utilizzando le cure a domicilio. Ci sono ormai decine e centinaia di medici che dicono che il problema è l’intasamento degli ospedali con persone che potrebbero essere curate a casa. Bisogna tutelare gli anziani, assistendoli a domicilio, non sequestrando 60 milioni di italiani”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Per Salvini una chiusura totale sarebbe “la morte sociale di tutto il Paese