Coronavirus, Matteo Salvini: “Sospendere scadenze fiscali”

“Un lockdown totale? Spero proprio di no. Stiamo lavorando per escluderlo anche perche’ ci sono interi settori produttivi che non riaprirebbero piu’. Se il governo deve scegliere, deve farlo adesso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta. Salvini ha ricordato un “appello che hanno fatto i commercialisti italiani” per “sospendere le scadenze fiscali che sono ancora fissate per novembre”.

“Vogliamo lasciare almeno – ha continuato – la tranquillita’ all’italiano che paga di preoccuparsi della sua salute e non delle scadenze fiscali? Il 30 novembre c’e’ ancora la scadenza per la dichiarazione dei redditi, per l’Irpef e per l’Irap. Possiamo chiedere almeno per quest’anno di lasciar perdere Irpef, Irap, versamenti previdenziali?”, ha aggiunto Salvini.