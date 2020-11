Caso Covid all’Ars, Siad-Csa-Cisal: “Giusto chiudere, ma perché fare differenze con gli uffici regionali?”

“A seguito della positività al Covid-19 di un deputato regionale, a cui auguriamo pronta guarigione, l’Assemblea regionale siciliana ha correttamente deciso di chiudere per una settimana mettendo tutti i lavoratori in smart working, avviando la sanificazione e mettendo a disposizione test rapidi.

Una scelta correttissima, a tutela della salute della collettività, ma ci

chiediamo perché non si faccia altrettanto in tutti gli uffici

regionali dove si scoprono casi di positività: alcuni uffici chiudono,

altri restano aperti, c’è chi fa i tamponi e chi no. Una babele in

piena regola a cui bisogna porre fine, applicando ovunque misure

stringenti”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del

Siad-Csa-Cisal.