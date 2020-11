Campofranco. Istituito l’albo comunale per gli enti privati di assistenza.

CAMPOFRANCO. E’ stato istituito l’albo comunale per gli enti privati di assistenza. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha spiegato che “In considerazione dell’obbligo di legge che i privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all’infuori di convenzioni e di rapporti con Enti Locali, sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla attività svolta e sul personale dipendente, abbiamo deliberato in giunta l’istituzione di apposito albo, non esistente sino ad ora a Campofranco”.

Il sindaco ha poi concluso: “Si tratta di un’altra iniziativa dell’amministrazione comunale ed un altro passo in avanti per agevolare anche l’inizio delle attività nella struttura ex Casa del Fanciullo adibita adesso a casa di riposo per anziani da parte della cooperativa che gestirà la struttura e il servizio”.