Caltanissetta, Aiello (Lega): “Restituire decoro ed onore al Monumento ai caduti del mare.”

Sopralluogo sabato del Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, in Piazza della Repubblica dove su richiesta di alcuni cittadini ha visitato il Monumento ai caduti del mare.

“Occorre restituire decoro ed onore al monumento – afferma Oscar Aiello – un luogo sacro realizzato circa 40 anni fa in ricordo di chi, non solo ha contribuito a rendere libera e grande l’Italia, ma è anche morto in mare per difendere la patria”.

Il Consigliere Aiello fa sapere che il Monumento si presenta completamente abbandonato e trascurato, pieno di erbacce e circondato da rifiuti vari. La lapide, che riporta la data “22 Maggio 1983” è quasi illeggibile e l’originaria bandiera tricolore non esiste più. Inoltre la catena dell’ancora non si trova più nella sua originaria posizione.

“Caltanissetta è una delle 22 Città della Sicilia dove si trova un Monumento ai caduti del mare – dichiara Oscar Aiello – pertanto su richiesta di alcuni cittadini ho chiesto al Sindaco una manutenzione straordinaria del Monumento che comprenda anche la pulizia della lapide, la sistemazione della catena intorno all’ancora come originariamente posizionata e la collocazione del Tricolore Italiano”.