Avviso legale – Tribunale di Caltanissetta – Esec. Imm. N. 79/14 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 79/14 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

Lotto UNICO – Comune di San Cataldo (CL), Via S. Stefano, 12. Piena prop. di negozio al p. terra. Prezzo base: Euro 34.549,00 (Offerta Minima Euro 25.911,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 11/02/2021 ore 10:00, partecipabile innanzi al professionista delegato Dott. Paolo Buono, presso lo studio in Caltanissetta, viaKennedy, 46 – p. 2º o telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 10/02/2021 presso lo studio del delegato o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario tel. 0934 21469, e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A387117).