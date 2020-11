Andrea Di Caro, un talentuoso kartista nisseno alla ribalta regionale: campione nella categoria 125 cc KZN Junior

Caltanissetta potrebbe regalarci un altro talento nel motorsport. E’ certamente presto per dirlo ma probabilmente ne sentiremo parlare. Si tratta del diciottenne Andrea Di Caro, studente nisseno del Mottura che quest’anno alla sua stagione d’esordio del Campionato Regionale Karting si è laureato campione nella categoria 125 cc KZN Junior. Di Caro, figlio d’arte, ha iniziato la sua prima stagione agonistica macinando chilometri di test con diversi team per poi trovare la migliore intesa con il team “Sicilia Racing Kart” di Antonello Lo Bello, trovando il giusto feeling con il telaio “Sodi” e motore KZ10 C.

Già nella prima gara di Campionato Regionale è partito dalla prima fila, mancando la pole di pochi millesimi. La pole position sarà una costante per tutte le sue gare 2020.



“In casa si è sempre respirato il profumo dei motori – ci racconta Di Caro – con mio padre tradizionalmente impegnato nei rally e nelle salite. Ricordiamo che Caltanissetta è terra di motori e di Coppa Nissena. Così questa passione mi è entrata nelle vene quasi naturalmente. Ho iniziato ovviamente per gioco e per passione, prima qualche test, qualche giro di pista e poi l’idea di partecipare al campionato regionale. Gara dopo gara, con mio padre al fianco e il team “Sicilia Racing Kart” ho capito che avevo voglia di imparare e perché no, di vincere. Sono sempre partito dalla prima fila tranne che nell’8^ gara nel circuito “Pista del Sole” di Melilli dove non ho potuto effettuare le qualifiche perché ho avuto un problema alla frizione e di conseguenza partivo in gara 1 dall’ultima posizione. A causa di un problema meccanico non ho concluso la gara e quindi sono partito ultimo anche in Gara 2. Talmente tanta era la motivazione e la voglia di vincere che giro dopo giro a suon di sorpassi e bei tempi ho chiuso la gara sul secondo gradino del podio. Nella penultima prova di Campionato, la 9^ sul circuito “Vincenzo Ispica” avevo già dei punti di vantaggio da amministrare sui fortissimi piloti del campionato. Non mi sono accontentato di viaggiare tranquillo è ho fatto la pole position e ho vinto sia Gara 1 che Gara 2. In alcune gare mi sono messo a dura prova evitando ad esempio di montare la 5^ gomma che nel regolamento è una gomma supplementare che ci è consentita per avere migliore rendimento, ma ho preferito limitare quella che era comunque una spesa per il nostro budget. Nonostante questa ed altre piccole rinunce, sono riuscito a vincere ugualmente”. Adesso il giovane Di Caro che frequenta l’indirizzo Meccanica e Meccatronica del Mottura, pensa già al programma 2021 che pandemia permettendo, dovrebbe offrire un calendario ricco di appuntamenti. “Sono davvero soddisfatto per quello che ho fatto quest’anno – sottolinea Di Caro – insieme al mio team che ringrazio per avermi supportato in questa bella avventura. Nella prossima stagione l’obiettivo è quello di confrontarmi con piloti di livello ancora più alto partecipando a gare di livello nazionale ma soprattutto di Campionato Italiano”. Insomma il ragazzo che nel frattempo continua a studiare con voti brillanti e fa scuola lavoro, darà certamente soddisfazione non solo ai genitori ma anche alla città di Caltanissetta.