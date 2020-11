Aiello: Sindaco Gambino faccia chiarezza sugli incarichi al Comune

In un momento di grande incertezza economica e sanitaria il consigliere comunale Oscar Aiello chiede “maggiore chiarezza e responsabilità” al Comune di Caltanissetta relativamente all’affidamento dell’incarico in qualità di componente dello staff del Sindaco (leggi l’articolo di approfondimento e i nomi dei candidati)

Con un’interrogazione consiliare il rappresentante della Lega ribadisce che è necessario “fare chiarezza in merito alla vicenda de qua, considerato che la gente, venendo a conoscenza sommariamente di incarichi attribuiti dal Sindaco, potrebbe legittimamente pensare che l’Amministrazione Comunale dia la priorità a provvedimenti in questo momento non necessari che, tra l’altro, potrebbero impegnare ulteriori e preziose risorse economiche”.

A tal proposito, a nome della città, Oscar Aiello chiede: la durata dell’incarico quale componente dell’Ufficio del Sindaco, se l’attribuzione sia a titolo gratuito oppure oneroso e, in quest’ultimo caso, l’eventuale ammontare della retribuzione e da quale capitolo di spesa verrà prelevato l’eventuale importo.