“Voglia” di lockdown. Nando Pagnoncelli, il sondaggio: “Coronavirus, è salita la paura. Per il 33% misure troppo blande”

Tra gli italiani c’è voglia di lockdown. Stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, i nostri concittadini pur preoccupati dalle conseguenze economiche delle nuove strette decise dal governo mettono al primo posto la sicurezza sanitaria. “Per il 61% la salute viene al primo posto, il 29% l’economia”. “Primum vivere”, chiosa Pagnoncelli, che poi conferma. “Il 44% ritiene che le misure adottate dal governo siano adeguate, per il 33% sono troppo blande, solo per il 13% eccessive”.

Certo, uno scenario di lockdown totale bis potrebbe cambiare la percezione degli elettori, ma è anche vero, conclude Pagnoncelli, che da luglio a oggi è aumentata di 8 punti la percentuale di chi teme un contagio personale e di 11 quella di chi teme per un contagio nella propria cerchia: è salita la paura“. (Fonte liberoquotidiano.it)