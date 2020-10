Test rapido Covid in aeroporto grazie ai cani.

Da circa tre settimane, ai passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Helsinki viene offerto un test rapido – dieci secondi – per il coronavirus: ad eseguirlo sono un paio di cani, addestrati a rilevare l’odore del Covid. Si tratta di un programma pilota che mira a rilevare le infezioni utilizzando il sudore raccolto con delle salviettine passate sul collo dei passeggeri in arrivo. Il cane impiega una decina di secondi ad “esaminarle”. Il grado di attendibilità del virus è di quasi il 100%. Se il cane rileva il virus, il passeggero viene poi sottoposto al più tradizionale tampone.