Slalom Torregrotta Roccavaldina parte con oltre 110 iscritti

Il 25° Slalom Torregrotta – Roccavaldina è pronto ad accogliere gli oltre 120 piloti iscritti. il territorio attende l’evento sportivo che sente in modo deciso, anche se l’edizione 2020 sarà caratterizzata dal rigido rispetto delle norme anti covid. Il tradizionale appuntamento Messinese organizzato da Top Competition, valido per il Campionato Italiano Slalom costituisce la sesta e penultima prova stagionale.

Teatro della competizione sarà come da tradizione lo spettacolare percorso che si snoda lungo i 3 chilometri e mezzo della SP 59 tra i comuni del Messinese Torregrotta e Roccavaldina che metterà come sempre a dura prova le abilità di guida dei piloti e l’agilità delle vetture con 13 postazioni di rallentamento. Come da disposizioni governative la gara non è aperta al pubblico e gli addetti ai lavori avranno accesso solo dopo i controlli previsti ed in modo regolato secondo le direttive federali, oltre che governative.

Ci saranno tutti i big che hanno risposto con entusiasmo al fascino della gara valida per l’appunto per il Tricolore di specialità oltre che per l’ambito campionato siciliano dove l’agonismo è ai massimi vertici. Si ripropone la sfida al vertice che ha tenuto tutti con fiato sospeso allo Slalom di Novara di Sicilia ed allo Slalom dell’Agro Ericino fra il campione italiano in carica, il molisano Fabio Emanuele che sarà alla guida della Osella PA 9 /90 Alfa Romeo e il campione siciliano messinese Emanuele Schillace pronto a rispondere con la Radical SR4 Suzuki 1600. Stessa vettura per il campano di Massa Lubrense Salvatore Venanzio ancora in lizza per il Tricolore, com il conterraneo Luigi Vinaccia su Osella PA9, più volte vincitore a Torregrotta.

Il campionato siciliano vedrà la presenza dei due trapanesi Giuseppe Giametta e Girolamo Ingardia, entrambi al volante delle scattanti vetture di classe E2SS 1150, rispettivamente la Formula Gloria B4 e la Ghipard Suzuki, che hanno animato le prime gare isolane. Alla ricerca di punti preziosi il giovane ericino Michele Poma, anche lui alla guida dell’apprezzata Radical SR4 Suzuki 1600. Spicca tra le lady il nome della trapanese, già tricolore salita, Martina Raiti su Osella PA 21. Altra lady di spicco la tricolore Vincenza Allotta su Fiat 126 di gruppo Speciale.

In gruppo Racing Start spicca in 2000 Lorenzo Bonavires, protagonista anche nel 2019 con la Renault Clio Rs, in 1600 ci saranno Giuseppe Trovato su Peugeot 106, Biagio Gangemi, Antonino Bertuccio, Christian D’Antoni. In Rs Turbo sarà in gara Pietro Paolo Massaro sulla Mini Cooper in allestimento John Works mentre tra quelle diesel vorrà dire la propria Giuseppe Sorbello sulla Alfa Romeo 147 jtdm.

In gruppo N l’agguerrita pattuglia Peugeot ha tra gli iscritti Ignazio Bonavires su 106R in classe 1600 e Giovanni Sapienza, mentre tra le 1400 ci sarà Giuseppe Messina e Mattia Tirintino. Tra le vetture Produzione di Serie è nell’elenco iscritti in gruppo N Classe 2000 Alice Gammeri su Renault Clio.

Per quanto riguarda il gruppo A, in classe 2000 assolo di Tommaso Burgio su Renault Clio, mentre in 1600 si è iscritto Michele Russo.

Fra le varie classi del Gruppo Speciale spiccano l’eterno Alfredo Giamboi su Fiat X1/9 in classe S6 e la figlia Angelica sempre su Fiat X1/9 in Classe S5 e Andrea Armanno su Fiat 126 in classe S1.

Per quanto riguarda i Prototipi si conferma leader di classe P1 figura Katia Di Dio mentre altrettanto accese si preannunciano le sfide nel Gruppo E1 Italia dove si sono iscritti Salvatore Castorina su Fiat 500 Sporting tra le 1400, Giuseppe Sparti su Peugeot 205 di Classe 1600 e Michele Ferrara in classe 2000.

Infine per quanto riguarda i prototipi con i motori moto di Gruppo E2 SH, ci saranno tra gli altri Rosario Cassisi su Fiat X19 mentre in E2 SS ci saranno Giuseppe Giammetta su Yamaha Gloria, Giuseppe Bellini su Suzuki.

La giornata di sabato 17 ottobre sarà dedicata alle verifiche mentre domenica 18 si disputeranno le tre manche di gara, al meglio delle quali sarà stilata la classifica che assegnerà il successo della corsa ed i punti per la serie tricolore e quella regionale.

Nel 2019, la vittoria dello Slalom andò al molisano Fabio Emanuele che quindi spera di fare il bis, , seguito dalle Radical del campano Salvatore Venanzio e del lucano Saverio Miglionico. Tutte le info ed i moduli disponibili su www.topcompetition.it