Sicilia, tentò di uccidere i due figli per soldi assicurazione: mamma condannata a 10 anni

Una giovane mamma e’ stata condannata dal tribunale di SIRACUSA a 10 anni e 8 mesi di carcere con l’accusa di avere tentato di uccidere i suoi due figli di tre anni e 18 mesi. L’accusa aveva chiesto 12 anni. I fatti risalgono al marzo 2019. I piccoli erano a bordo della vettura guidata dalla 26enne che si era gettata fuori dall’auto prima dell’impatto.

Fortunatamente i bimbi riportarono solo diverse ferite non letali. L’anno prima in un incidente stradale era morto il marito della donna che aveva intascato un risarcimento di 200 mila euro e, secondo l’accusa, l’imputata mirava adesso a trattenere con il suo gesto la somma dell’assicurazione che spettava per i figli.