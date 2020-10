San Cataldo. Nominato dalla Commissione straordinaria nuovo Rup per una finanza di progetto per la realizzazione di un templio crematorio.

SAN CATALDO. Dopo la proposta di “finanza di progetto” finalizzata alla realizzazione e gestione in concessione di un templio crematorio nei pressi del cimitero Comunale di San Cataldo, mediante la procedura di “finanza di progetto” risalente al 2016 approvata anche in consiglio comunale in termini di pubblica utilità, la Commissione straordinaria ha ora richiesto una nuova proposta progettuale.

A questa richiesta ha risposto la CengS (Società di Costruzione, Ingegneria e Servizi Integrati, « Civil Engineering Services » s.r.l.) che ha trasmesso il progetto di fattibilità per la realizzazione e gestione di un templio crematorio e del completamento del Cimitero San Cataldo.

La nuova proposta progettuale riguarda aspetti legati alla gestione “in toto” delle attività cimiteriali e quindi di natura diversa rispetto alla precedente, per cui è stato deciso di nominare un nuovo Rup, individuandolo tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

La Commissione pertanto, ha deciso di revocare la nomina di RUP del Funzionario del 3° Settore ing. L.J. Grillo funzionario (all’epoca del provvedimento) della 3^ a Ripartizione “Governo del Territorio” relativo alla “Proposta di realizzazione e gestione in concessione di un Templio Crematorio nei pressi del cimitero Comunale di San Cataldo, mediante la procedura di “finanza di progetto”.

Nel contempo, la Commissione ha deciso di nominare l’ing. Pietro Varacalli , Sovraordinato giusta nomina della Commissione Straordinaria per i settori 3° “Lavori Pubblici e Patrimonio”, 4° “Ambiente e Protezione Civile”, 5° “Edilizia-Urbanistica, Suap, quale R.U.P. relativamente alla “ Proposta di realizzazione in concessione e gestione di un Templio Crematorio e del Completamento del Cimitero di San Cataldo, mediante la procedura di “finanza di progetto”.