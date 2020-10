Da domani 28.10.2020 i residenti del Quartiere Angeli di Caltanissetta possono richiedere per le vie brevi presso gli uffici della Polizia Municipale i permessi in deroga ai divieti di transito stabiliti con Ordinanza, per le giornate del 31 ottobre e 1, 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti.

È necessario esibire i seguenti documenti: patente di guida e carta di circolazione del veicolo.