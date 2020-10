Mussomeli, Amministrative: il dopo votazioni

MUSSOMELI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “E’ una Mussomeli nuova quella che apre gli occhi e si risveglia oggi, 6 ottobre, all’indomani delle elezioni amministrative; una Mussomeli che ha scelto con il cuore e con la mente, dimostrando forte senso di responsabilità e una grande capacità di discernimento tra le promesse e i fatti, le parole e i numeri.

Come lo stesso Sindaco ieri affermava, con l’emozione e la soddisfazione di chi viene scelto per la seconda volta e rieletto dai suoi concittadini, Mussomeli scrive a partire da oggi una nuova pagina nel libro della sua storia. Una pagina ricca di passione, di determinazione, di dedizione fatta di grande competenza, ma soprattutto una pagina animata da un profondo amore per la propria comunità.

Mussomeli ha operato quella rivoluzione culturale che tutti noi ci auspicavamo, che prescinde da ogni altra logica, che non guarda ad altro se non al SAPERE, al SAPER FARE e al SAPER ESSERE, rinnovando la fiducia al nostro caro Giuseppe Catania, che per anni si è speso insieme alla sua squadra per il bene comune di Mussomeli, dimostrando CONOSCENZA, CAPACITA’ e CONCRETEZZA!

Mussomeli è finalmente pronta. Pronta per VOLARE! Volendo parafrasare, infatti, il testo che è diventato la colonna sonora della nostra campagna elettorale, Up&Up (Coldplay), i cittadini si sono adoperati per aggiustare una “macchina” e per poterla guidare ancora, hanno sperato fino alla fine nella “pioggia” per trovare “acqua”, hanno lavorato “sulla tela tra un passo e l’altro”, per avere la possibilità di scegliere il proprio “campo di arance”, hanno desiderato di vedere che quello stormo di “uccelli” si “levasse in volo sopra l’alluvione”, hanno cantato tutti insieme: “Lo otterremo, insieme, adesso e sbocceremo; lo otterremo!”.

Ebbene, le preferenze per il nostro Sindaco e per la sua squadra, espressione di voto consapevole, sono cadute come pioggia lì dove serviva l’acqua; la macchina amministrativa adesso può partire, con una guida più motivata che mai; il lavoro sulla tela è stato ultimato, si è scelto di disegnare il campo di arance più fruttuoso di sempre.

Ringraziamo tutti gli elettori, i cittadini mussomelesi, compresi quelli non residenti nel nostro Paese, che in questi mesi, dalle varie città d’Italia che li ospitano e dall’estero, ci hanno sostenuto e hanno sostenuto il nostro Sindaco e la sua squadra; a questi ultimi rivolgiamo con affetto e stima un augurio di buon lavoro, certi del fatto che quanto è stato avviato sarà portato a termine e molto altro sarà fatto, sicuri oggi più che mai che Mussomeli spiccherà il volo e punterà sempre più in alto.

Mussomeli 06/10/2020 (Comitato elettorale Giuseppe Catania)