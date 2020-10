Italia, Coronavirus: 21.944 nuovi casi, 221 morti e 174.398 tamponi

Sono 21.994 i nuovi contagi di coronavirus oggi in Italia dopo gli oltre 174mila tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registrano 221 morti che portano il bilancio delle vittime a 37.700 da inizio emergenza. Cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che ora sono 1.411 (+127 da ieri). Gli attualmente positivi sono 255.090 (+18.406), mentre i guariti 271.988 (+3.362).

Sono i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano ben 5.035 nuovi casi in Lombardia, 2.761 in Campania, 2.458 in Piemonte. Nel Lazio sono 1933 da ieri. 57 nuovi casi in Valle d’Aosta con 497 tamponi eseguiti. (