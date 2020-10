Emergenza Covid. Brusaferro (ISS): “Curva di contagio nelle scuole analoga a quella generale”.

Durante la Conferenza Stampa dell’Istituto Superiore della Sanità sull’analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 in Italia, il Presidente Silvio Brusaferro (nella foto) ha risposto a una domanda relativa ai contagi nelle scuole.

Ecco la sua dichiarazione: “La curva che oggi abbiamo nelle scuole è analoga a quella generale, ma stiamo lavorando con il ministero dell’istruzione a un’analisi specifica della scuola che uscirà nei prossimi giorni. Stiamo lavorando in modo integrato tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, per porre la massima attenzione per comprendere e tutelare la scuola e tutta la popolazione in generale”.