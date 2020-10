Coronavirus. Socio positivo della “La Porta Elettrodomestici Srl”, l’azienda rassicura la clientela: “Massima sicurezza nei punti vendita”

COMUNICAZIONE IMPORTANTE ALLA CLIENTELA

In riferimento agli articoli diffusi dalle testate giornalistiche nissene,

la ditta La Porta Elettrodomestici Srl comunica di aver appreso solo in data 18/10 della positività al Covid 19 di uno dei soci titolari dell’impresa.

Si specifica che la suddetta persona svolge la propria attività lavorativa ESCLUSIVAMENTE presso il magazzino sito in C.da Piano dei Pozzi e non fa accesso al punto vendita ubicato a Montedoro in P.zza umberto I da diverso tempo.

Pertanto si rassicura tutta la clientela del fatto che la stessa persona non ha avuto alcun contatto diretto con i clienti del negozio.

In ordine al punto vendita di Caltanissetta, sito in Via La Cittadella 48, si desidera altresì chiarire che l’ultimo accesso del soggetto in questione risale a ieri mattina 18/10 per supervisione lavori di manutenzione, e che i locali sono stati prontamente e tempestivamente sanificati questa mattina come da avviso esposto sulla porta di ingresso del punto vendita, rimasto chiuso tutta la mattinata di oggi 19/10.

Pertanto rassicuriamo tutta la nostra clientela sull’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e sulla massima sicurezza del punto vendita.

LA DIREZIONE