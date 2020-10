Coronavirus, situazione critica nel nisseno: 56 positivi nelle ultime 24 ore

Situazione critica nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta come recita l’aggiornamento quotidiano dell’Asp del capoluogo nisseno: 56 pazienti positivi al SARS CoV-2 e di questi: 46 in isolamento domiciliare ( 20 di Gela, 3 di Mazzarino, 6 di Caltanissetta, 2 di Serradifalco, 1 di Santa Caterina, 8 di Niscemi, 1 di Riesi e 5 di Villalba), 8 ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele ( tutti di Gela) e 2 ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia ( 1 di Mazzarino e 1 proveniente da fuori provincia). Trasferito un paziente in Malattie infettive a Caltanissetta già in isolamento domiciliare; dalla stessa UOC è stato dimesso un paziente proveniente da fuori provincia guarito clinicamente. Trasferito in Terapia intensiva un paziente di Caltanissetta. Deceduto un paziente proveniente da fuori provincia. Guarita una paziente di Gela.