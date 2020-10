Coldiretti Sicilia: il Limone dell’Etna diventa IGP

Il limone dell’Etna è Igp. Lo afferma Coldiretti Sicilia in quanto stamani è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il regolamento che ufficializza la registrazione dell’ Indicazione geografica protetta portando a 34 i riconoscimenti dell’Isola. Un altro importante tassello per i prodotti che negli anni sono riusciti a garantire una maggiore valorizzazione dell’agricoltura siciliana.

Il limone dell’Etna – commenta Coldiretti Sicilia – potenzia un’area di grande valore anche paesaggistico perché il vulcano connota e distingue tutto quello che si produce alle falde, conferendo quindi un maggiore riconoscimento.

La crescita della nostra Regione – sottolinea Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia – è legata anche alla capacità di imboccare un modello di sviluppo che trae nutrimento dai punti di forza che sono il proprio patrimonio agricolo legato a quello ambientale e paesaggistico.