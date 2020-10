Caltanissetta, potenziale focolaio in casa di riposo: quarto caso, anziana in terapia intensiva. Asp amplia posti letto nel nisseno

CALTANISSETTA – L’emergenza Covid “pressa” senza sosta la sanità nel nisseno. Per rispondere alla situazione allarmante di Gela, l’Asp di Caltanissetta, ha implementato di 12 posti il reparto di malattie infettive del “V. Emanuele”.

Analoga situazione si registra nel capoluogo nisseno ed ulteriori 30 posti saranno allestiti nella Rsa di via Luigi Monaco.

Nel frattempo, quarto caso in una casa di riposo nissena adesso posta in isolamento (operatori e pazienti si trovano in quarantena). Nella notte un’anziana di 88 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell’ospedale Sant’Elia. I primi tre anziani risultati positivi, da giorni, si trovano in Malattie Infettive.