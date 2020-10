Caltanissetta, “contagiato” dalla fortuna: nisseno vince 18mila euro al Supernalotto, sfiorato il 6

Vincita al SuperEnalotto per un giocatore di Caltanissetta, che ha centrato un “5” da 18.292,24 euro. La giocata è stata convalidata presso l’edicola in via Libertà 184. La caccia al “6” invece continua e per il concorso di oggi il Jackpot metterà in palio 57,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 non si vede da aprile 2018, con 130 milioni vinti sempre a Caltanissetta. (Fone La Sicilia)