Coronavirus, aumentano le classi in isolamento a Caltanissetta: sono 4

In poche ore il numero delle persone in isolamento è cresciuto in modo repentino.

La polizia municipale ha disposto l’isolamento di ben 4 classi scolastiche con relativi insegnanti.

Alle due, dei plessi “G.Rodari” e “F. Cordova”, si aggiungono una della “Don Milani” e un’ altra del “Sen. A. Di Rocco”.

In misura cautelativa, dato che uno degli allievi frequenta il catechismo alla parrocchia San Marco, è stata posto in isolamento anche il suo gruppo religioso.

Gli sviluppi della vicenda potrebbero essere più estesi di quanto sono attualmente dato che alcuni studenti dell’istituto superiore sono pendolari e risiedono in altri Comuni.