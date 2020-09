Simon Yates ha vinto la 55^ Tirreno-Adriatico

Simon Yates (Mitchelton – Scott) ha vinto la 55^ edizione della Tirreno-Adriatico EOLO. Il podio finale della Corsa dei Due Mari è completato da Geraint Thomas (Team Ineos) e Rafal Majka (Bora – Hansgrohe).

Filippo Ganna (Team Ineos) vince l’ultima frazione, la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto di 10,050 m.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Geraint Thomas (Team Ineos) at 17″

3 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 29″

4 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) at 56″

5 – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) at 58″



RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Team Ineos) – 10,1km in 10’42” alla media di 56.636kph

2 – Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) a 18”

3 – Rohan Dennis (Team Ineos) a 26”LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Hector Carretero (Movistar Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team)

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore della 55^ Tirreno-Adriatico EOLO Simon Yates ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono un corridore diverso. Al Giro del 2018 correvo su troppi fronti: provavo a vincere le tappe, la Maglia Rosa e anche i traguardi volanti. Adesso sono più vecchio ma anche più esperto: ho imparato a gestire lo stress. Credo di aver dimostrato in questa Tirreno-Adriatico di saper gestire meglio certe situazioni, sono più tranquillo e anche la squadra si fida di più di me.

Oggi ho fatto un’ottima cronometro. Non ero sicuro di quanto avrei potuto guadagnare o perdere contro Thomas e Majka, ma i risultati dimostrano che ho corso bene. A volte riesco a fare delle buone prove a cronometro, oggi è andata bene. Dopo questo successo voglio riposarmi qualche giorno e fare dei lavori specifici per il Giro per finalizzare la mia forma. Mi aspettano le grandi montagne, vorrei fare un po’ di allenamento in altura per presentarmi al meglio.

Il secondo della Generale Geraint Thomas ha detto: “Sono contento di come sia andata questa settimana – il 2° posto è un buon risultato. Sento che al Giro sarò più forte ma lo saranno anche tanti altri! La cronometro è andata bene, forse avrei potuto guadagnare qualche secondo in più ma non i 17 secondi che alla fine mi separano dal Simon Yates. Non vedo l’ora di essere al Giro d’Italia. I ragazzi dell’Astana saranno tra i principali rivali, ci saranno tanti buoni corridori e squadre molto forti. Nibali sarà più forte di quello che ha fatto vedere in questi giorni. Sarà una Corsa Rosa con tanti corridori molto forti in lotta per la vittoria”.

Il secondo della Generale Rafal Majka ha detto: “Sono davvero contento perché la condizione sta migliorando e il Giro d’Italia si avvicina. Oggi ho perso la seconda posizione in classifica generale contro Geraint Thomas ma le sensazioni sono buone. Tutto il team ha vissuto una settimana fantastica con 2 vittorie di tappa di Ackermann, molti podi e un terzo posto in classifica generale.

Adesso la mia testa è alla Corsa Rosa, voglio puntare al podio e penso di essere pronto per arrivarci, magari vincendo anche una tappa”.

La Maglia Arancio Pascal Ackermann ha dichiarato: “Non salivo su una bici cronometro da un sacco di tempo! Oggi è stato un po’ come un giorno di riposo, sicuramente più rilassante delle ultime tappe. Sono davvero molto felice di aver vinto la Maglia Arancio e sono molto contento delle mie prestazioni di questa settimana. I risultati che ho ottenuto sono stati ottimi, sia per la forma che per il morale.”

La Maglia Verde Hector Carretero ha dichiarato: “La Maglia Verde è un grande premio per me e per la squadra. Siamo venuti qui con l’obiettivo di provare a vincere una o due tappe ma è bello portare a casa la Maglia Verde, inoltre questa gara è stata un’ottima preparazione per il Giro d’Italia. Ho alcune tappe su cui punterò, mi piacerebbe davvero ottenere un successo di tappa alla Corsa Rosa! Ora è il momento di riposare e prepararsi prima di ripartire a Ottobre”.

La Maglia Bianca Aleksandr Vlasov ha dichiarato: “Non pensavo di poter guadagnare molto tempo sui miei avversari oggi – il percorso era breve e molto pianeggiane, non proprio in linea con le mie caratteristiche. Lavorerò per migliorare nelle prove a cronometro per fare si che la prossima volta sia un po’ più veloce. Nel complesso però sono contento della mia prestazione e del mio risultato alla Tirreno-Adriatico. Per me questo è stato un grande test in vista del Giro d’Italia e credo che sia andato bene. Ora mi riposerò un po’ e mi preparerò per essere al top. Non vedo l’ora. “