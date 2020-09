Sale la curva del contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma è record di tamponi eseguiti. C’è stato un decesso.

I dati del quotidiano report del Ministero della Salute dicono che nelle ultime 24 ore si sono registrati 108 casi di positività al Covid in Sicilia. Dunque, 33 i casi in più rispetto a ieri quando i positivi nell’Isola erano stati 75. A fronte di questo aumento numerico di casi, c’è tuttavia da segnalare il nuovo record di tamponi esitati che è stato di ben 7 mila.

In Sicilia al momento i positivi sono 2390. Di questi 2151 sono in quarantena domiciliare, 224 ricoverati in ospedale e 15 in terapia intensiva. Da segnalare una nuova vittima nelle ultime ore con il numero dei decessi che ha toccato quota 300.

Per quanto concerne la distribuzione dei casi per provincia, c’è da dire che, purtroppo, ancora una volta la Provincia di Palermo ha fatto registrare il più alto numero di casi con 63 positivi. Seguono le provincie di Catania (13), Trapani (12) ed Enna (12), Messina (3) ed Agrigento (3), Caltanissetta (1) e Ragusa (1).