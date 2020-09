Mussomeli, conclusi festeggiamenti patronali. Il Rettore ringrazia per l’ordinata partecipazione ai riti religiosi

MUSSOMELI – Conclusi i festeggiamenti patronali del 2020 al tempo della pandemia che ha richiesto impegno, ordine, sacrifici da parte degli organizzatori e collaboratori e soprattutto dal Rettore del Santuario Padre Francesco Maria Miserendino che è stato validamente collaborato dalla Confraternita Maria SS. dei Miracoli di cui è superiore Salvatore Ladduca. Ha animato le liturgie la Schola Cantorum del Santuario, diretta dal maestro Stefano Indelicato. Da sottolineare che i riti religiosi si sono svolti in parte all’interno del Santuario ed in parte nell’attiguo chiostro San Domenico, tenendo presente le attuali nome ministeriali per l’emergenza pandemia. Soddisfatto il Rettore per l’ordinata partecipazione dei devoti e lo svolgimento del programma, ringraziando tutti per la buona riuscita dei festeggiamenti, ancorché ridimensionati.