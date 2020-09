Italia, emergenza coronavirus. Conte: “Escludo nuovo lockdown, solo chiusure mirate”

“Il Financial Times dichiara che l’Italia è riuscita a gestire meglio di altri Paesi europei la nuova emergenza e che ha tenuto sotto controllo l’epidemia. È un riconoscimento di cui sono orgoglioso, a testimonianza soprattutto del comportamento esemplare degli italiani”.

Lo dice, in un’intervista alla Stampa, il premier Giuseppe Conte. “Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore rispetto ad altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una eventuale recrudescenza della diffusione del virus. Allo stato attuale escludo la possibilità di un generale lockdown, potrebbero esserci – se necessarie – chiusure ben mirate.

La cosa più importante è mantenere un atteggiamento prudente per non vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora. Chiedo ancora una volta a tutti, specie ai più giovani, di non abbassare la guardia”.