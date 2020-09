Impennata di positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Impennata di positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ questa la novità che emerge dalla lettura del report quotidiano del Ministero della Salute a proposito dei dati riferiti ai nuovi casi. Sono infatti ben 179 le persone positive al Covid. Mai si era registrato un numero del genere in Sicilia. Ieri i casi erano stati 96. Dei 179 casi odierni, 21 sono persone ospiti della Comunità di Biagio Conte di Palermo e 37 migranti.

Complessivamente le persone positive sono 2.157. I casi di positività in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia sono 5748. I guariti sono stati 3295. C’è da segnalare anche un decesso, con il numero complessivo dei morti che è salito da 295 a 296. I ricoverati sono 179, di cui 15 in terapia intensiva. Le persone in quarantena nelle loro case sono 1.963.

La distribuzione per provincia dei nuovi casi in Sicilia vede 70 casi in quella di Palermo, 31 in quella di Trapani, 29 in quella di Siracusa, 19 in quella di Ragusa, 15 in quella di Catania, 6 in quella di Agrigento, 4 in quella di Messina, 3 in quella di Enna, e 2 in quella di Caltanissetta.