Immigrazione, nel’ultima settimana in 2.139 giunti su coste siciliane

Sono 2.139 i migranti che nell’ultima settimana sono arrivati sulle coste siciliane. Settembre si attesta cosi’ come un mese di emergenza sbarchi, con quasi 4mila arrivi, secondo a luglio per numero degli arrivi e dopo un mese di agosto in cui gli arrivi si sono fermati a 5 mila.

Il clima sereno degli ultimi giorni ha portato a sbarchi di piccoli barchini trasportanti In maggioranza persone di origine tunisina. L’hotspot di Lampedusa fa ancora i conti con un numero maggiore a quello della capienza possibile per i padiglioni oggi aperti (192). Molti di quelli che si trovano nella struttura verranno trasferiti sulla nave Rhapsody in arrivo questa mattina.