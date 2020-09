Fiera di San Michele: annullata per la rinuncia degli operatori a causa del maltempo in arrivo

Nota congiunta del Sindaco Roberto Gambino, dell’Assessore allo sviluppo economico Grazia Giammusso e dell’assessore agli eventi Fabio Caracausi

Si è appena conclusa la riunione con gli operatori commerciali della fiera di San Michele. Le sigle sindacali Cidec Caltanissetta, Fenailp regionale, Cidec Fosapi di Catania e Fiva Confcommercio prov. Catania , ci hanno portato a conoscenza che per le avverse condizioni del tempo rinunciano a partecipare all’evento commerciale, per quanto sopra non possiamo che prendere atto di tale decisione.

Noi abbiamo organizzato il sito adeguandolo a tutte le norme vigenti, sforzandoci di soddisfare le esigenze di tutti e consentendo agli operatori di lavorare in assoluta sicurezza e per questo ringraziamo il SUAPE e la Polizia Municipale. per il grande sforzo prodotto e per la grandissima professionalità dimostrata ancora un volta.

Comprendiamo la decisione delle organizzazioni di categoria che ringraziamo per la fattiva collaborazione.