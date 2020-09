Drastico calo di positività nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Drastico calo della curva di contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia. Rispetto al record di positivi di ieri (179), sono stati 98 i casi di persone positive al Covid 19 nell’Isola. E questo nonostante i tamponi nelle ultime 24 ore siano stati 4344. Il dato emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute.

Complessivamente le persone positive in Sicilia sono 2232 di cui 2028 in quarantena domiciliare, 191 ricoverati e 13 in terapia intensiva.

Dal momento in cui è scoppiata la pandemia ad oggi, il numero di positivi è stato di 5846. Oltre ai 2232 positivi attuali, vanno considerate le 296 persone decedute. Il numero di queste ultime nelle 24 ore scorse è rimasto immutato.

La distribuzione dei casi di positività per province nell’Isola è stato di 48 casi in provincia di Palermo, 21 in quella di Catania, 9 in quella di Trapani, 9 in quella di Messina, 4 in quella di Agrigento, 3 in quella di Ragusa, 2 in quella di Siracusa e 2 in quella di Enna.