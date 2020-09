Covid. Un dispenser per distribuire l’acqua santa ai fedeli in chiesa.

Anche l’acqua benedetta in Chiesa non sfugge alle regole in materia di prevenzione del Covid, e così accade che in una parrocchia di Sant’Alfio in provincia di Catania il prete don Giovanni Salvia decida di far tornare l’acqua benedetta ma distribuendola con il dispenser.

Erano stati parecchi i parrocchiani che avevano chiesto a don Giovanni Salvia l’acqua benedetta. Il parroco, con un’idea geniale, ha fatto in modo che l’acqua benedetta sia distribuita ai fedeli tramite un dispenser.

E’ stato lo stesso parroco ad annunciarlo su facebook: “É tornata l’acqua benedetta in chiesa. Diverse persone da tempo mi hanno chiesto il ripristino in chiesa dell’acqua benedetta. Come fare? Facile! Rispettando le norme anti Covid 19, ho comprato il dispenser con fotocellula senza toccare l’erogatore”.

Dunque, per dirla con Don Salvia. “Bentornata in chiesa “acqua benedetta”, ma nel rispetto delle norme anti Covid.