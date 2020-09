CALTANISSETTA. Lunedì prossimo, 28 settembre, i locali dell’Asp di via Cusmano saranno sottoposti a sanificazione e resteranno chiusi.

A renderlo noto è stato il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

Pertanto, al fine di garantire le condizioni per lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza per l’utenza ed il personale che vi opera, i locali resteranno chiusi al pubblico.