Mussomeli, ripartono in sicurezza i due Istituti Comprensivi “Leonardo Da Vinci” e “Paolo Emiliani Giudici”

Giorno 14 settembre p.v., per l’anno scolastico 2020/2021, sarà la prof.ssa Alessandra Camerota a dirigere i due Istituti Comprensivi Statali di Mussomeli: l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di cui, da un anno, è dirigente scolastica, e l’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, di cui è reggente perché quest’ultimo ha perso la propria autonomia scolastica; già dirigente dello stesso negli anni trascorsi.

La dirigente scolastica Alessandra Camerota, in riferimento alla nuova sfida che l’attende, così si è espressa: “Sono ben felice di assumermi la responsabilità di dirigere entrambi gli istituti comprensivi di Mussomeli pur essendo consapevole dell’impegno gravoso che mi attende. Convintamente ho assunto la carica di reggente del “Paolo Emiliani Giudici” di cui sono stata per quattro anni preside, responsabilità che da cittadina e “figlia” di Mussomeli sentivo dentro di me come un dovere prioritario e inderogabile. I due Istituti ripartono in sicurezza avendo messo in pratica le previste norme e direttive anti Covid-19 emanate dal governo. Confido, ne sono certa, sulla collaborazione attiva che mi sarà offerta da famiglie, alunni, docenti, personale scolastico e autorità locali competenti. Per la prevenzione e la tutela della salute di tutti abbiamo fatto tutto quello che era possibile realizzare con i mezzi, le dotazioni finanziarie e il personale che abbiamo. Ripartiamo con entusiasmo e ottimismo pur sapendo delle criticità e della complessità create dalla pandemia”.

Per fare fronte al nuovo inizio ci sarà una fase organizzativa di rodaggio con piccoli gruppi di classi dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado che in orari diversi faranno il loro ingresso in aula e di cui sarà data puntuale comunicazione sui siti istituzionali delle due scuole. Nonostante alcuni ritardi da parte del governo nella consegna dei banchi monoposto, delle mascherine e di altro materiale sanitario, la preside prof.ssa Alessandra Camerota assicura uno impegno e uno sforzo sicuro e costante di tutto il personale scolastico per affrontare con gradualità e buon senso l’avvio del nuovo anno scolastico, augurando a tutti un sereno svolgimento delle lezioni per realizzare il diritto-dovere all’istruzione, sancito dalla nostra Costituzione Italiana, patto etico per la vita e per la formazione di una democratica comunità educante.

Prof.ssa Graziella Lo Manto Responsabile comunicazione esterna ICS “Leonardo Da Vinci” – Prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”